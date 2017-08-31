Коллекция "Японский сад" от Izmestiev Diamonds

Яркие цвета, узнаваемые сюжеты и искусная работа дизайнеров и ювелиров- в утонченных украшениях для истинных ценителей прекрасного! Их плодами и стали удивительные украшения, каждое из которых отсылает нас к определённой картине. Украшения в виде сочных пионов, загадочных магнолий, вьющегося плюща и других цветочных мотивов выполнены из золота с бриллиантами, хризолитами, рубинами, родолитами, демантоидами и другими невероятно красивыми камнями только самого высокого качества!

Коллекция "Японский сад"- это эффектные изделия, которые подчеркнут вашу женственность и утончённость вкуса!