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Бижутерия, украшения, драгоценности (579)
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Коллекция "Японский сад" от Izmestiev Diamonds

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  • 31 Августа 201714:29
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Яркие цвета, узнаваемые сюжеты и искусная работа дизайнеров и ювелиров- в утонченных украшениях для истинных ценителей прекрасного! Их плодами и стали удивительные украшения, каждое из которых отсылает нас к определённой картине. Украшения в виде сочных пионов, загадочных магнолий, вьющегося плюща и других цветочных мотивов выполнены из золота с бриллиантами, хризолитами, рубинами, родолитами, демантоидами и другими невероятно красивыми камнями только самого высокого качества!

Коллекция "Японский сад"- это эффектные изделия, которые подчеркнут вашу женственность и утончённость вкуса!

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