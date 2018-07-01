Коллекция «Ювелирная магия» от «Адамас»

Настало время исполнения самых искренних и заветных желаний! Ювелирный бренд «Адамас» представляет волшебную коллекцию украшений, наполненных особым смыслом — талисманов, приносящих любовь, счастье и удачу. Изящные золотые подвески, колье и серьги, декорированные бриллиантами, изумрудами, топазами и фианитами, выполнены в виде популярных символов — сердца, подковы, четырехлистника, кошки, рыбки, совы.

Сердце — самый известный символ любви, нежности, привязанности и верности. Такое женственное и романтичное украшение будет не только эффектным признанием в своих чувствах любимой, но и послужит отличным подарком сестре, дочке или лучшей подруге. Считается, что сердце, выполненное из золота, многократно усиливает свою энергию и силу, защищая владельца от негативных эмоций. А если он еще не встретил свою вторую половинку, то талисман обязательно притянет в его жизнь искреннюю любовь и счастье.

Подкова издавна считалась у многих народов мира символом удачи, богатства и счастья. Выбранная в качестве личного талисмана она приносит своему владельцу успех, благополучие и везение во всех делах, дарит силу духа, бодрость, исполняет желания и помогает наладить отношения как в семье, так и на работе.

Кошка — царственное, аристократичное, грациозное животное, которое считается священным у многих народов. Она символизирует женственность, достоинство, свободу и мудрость. Золотое украшение в виде кошки поможет стать увереннее в себе, развить интуицию и добиться успеха в любом деле. Кроме того, такой талисман подчеркнет характер своей владелицы, ее способность удивлять и быть разной: то мягкой и ласковой, то сильной и независимой.

Рыбка — символ удачи, богатства, процветания, изобилия и долгой жизни. Это один из главных талисманов, который помогает в осуществлении заветных желаний и решении сложных ситуаций, особенно, если выполнен из золота. Подвеска-рыбка, подаренная близкому человеку, станет не только прекрасным украшением, но и пожеланием успеха во всех сферах жизни.

Четырехлистник — один из основных символов, отвечающих за удачу и везение во всем. Его с древних времен считают сильным талисманом против конкурентов и недоброжелателей. Такое украшение способно развить все лучшие качества своего владельца: благородство, целеустремленность, умение доводить дело до конца и выходить победителем из любой сложной ситуации. А еще оно помогает добиться успеха и процветания, укрепить материальное положение, так что смело надевайте подвеску или серьги с четырехлистником на важную деловую встречу или собеседование.

Сова — прежде всего, символ мудрости и знаний. Такой талисман поможет укрепить интуицию, улучшить память и наблюдательность, справиться со сложными интеллектуальными задачами. Кроме того, ночная птица отвечает за привлечение богатства в жизнь своего владельца и оберегает его от ненужных трат.