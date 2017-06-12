Коллекция Zac Posen. Cruise, 2018

В новой круизной коллекции Зак Позен постарался представить образы, предназначенные для разных случаев, однако она все равно получилась очень торжественной.

1 / 27 Zac Posen. Cruise, 2018





















































Несмотря на то, что круизная коллекция марки Zac Posen нацелена на то, чтобы продемонстрировать широкий спектр потребностей клиенток, дизайнер не смог преодолеть своего фирменного стиля. Поэтому образы по-прежнему смотрятся очень торжественно и вряд ли подойдут для повседневной носки, скорее это наряды для вечерних выходов.

Особое внимание в новой коллекции Зак Позен уделяет цветовой гамме. Дизайнер использует в основном благородные и спокойные оттенки, и даже красный не смотрится у него слишком кричаще. С любовь Зак использует красивый белый цвет, создавая из него многослойные конструкции их разнородных материалов: хлопка и органзы.