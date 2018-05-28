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Zac Posen (55)
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Артем Кузелев

Коллекция Zac Posen. Cruise, 2019

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  • 28 Мая 201811:07
Сюжеты: Zac Posen, cruise 2019

Зак Позен создал образы в духе 1980-х из нежных тканей черного, красного, пурпурного, кобальтового синего и бледно-розового цветов.

Маэстро драмы и любимец красных ковровых дорожек представил лукбук новой круизной коллекции. На этот раз Зак Позен более практичен и говорит о том, что хочет быть коммерчески более успешным. Отсюда и внешняя простота, и лаконичность образов с сильным акцентом на элегантности и ретро. Позен вдохновляется эстетикой восьмидесятых, но не диско-вечеринок, а гламурных приемов. Для того, чтобы оживить несвойственную ему лаконичность, дизайнер использует яркие цвета, которые подает сильными мазками. Порой образы напоминают о культовом сериале «Династия», но все же смотрятся современно. Получилась идеальная коллекция для, например, майского отдыха на Лазурном берегу во время Каннского кинофестиваля.

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