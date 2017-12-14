Коллекция Zac Posen. Pre-Fall, 2018

Зак Позен работает с любимыми винными оттенками и создает коллекцию красивых образов на стыке дневной и вечерней моды.

1 / 36 Zac Posen. Pre-Fall, 2018







































































По собственным словам Зака Позена, его межсезонная коллекция получилась «довольно разнообразной». И это очень мягко сказано. В новых образах заметны поиски дизайнера в гармоничном объединении вечерней и дневной моды. Некоторые критики уже адресовали межсезонье марки Zac Posen девушкам, которые хотят выглядеть сдержанно, торжественно, элегантно и представительно. Наряды из новой коллекции подойдут как для вечеринки среди недели и воскресной службы в церкви, так и для выпускного бала или более пышных мероприятий. Дизайнер работает с объединением нежных и женственных силуэтов со скульптурными элементами, придающих образам формы. Неяркий и сдержанный декор придает вещам женственности.