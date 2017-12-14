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Артем Кузелев

Коллекция Zac Posen. Pre-Fall, 2018

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  • 14 Декабря 201711:11
Сюжеты: Zac Posen, Pre-fall 2018

Зак Позен работает с любимыми винными оттенками и создает коллекцию красивых образов на стыке дневной и вечерней моды.

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  • Zac Posen. Pre-Fall, 2018

По собственным словам Зака Позена, его межсезонная коллекция получилась «довольно разнообразной». И это очень мягко сказано. В новых образах заметны поиски дизайнера в гармоничном объединении вечерней и дневной моды. Некоторые критики уже адресовали межсезонье марки Zac Posen девушкам, которые хотят выглядеть сдержанно, торжественно, элегантно и представительно. Наряды из новой коллекции подойдут как для вечеринки среди недели и воскресной службы в церкви, так и для выпускного бала или более пышных мероприятий. Дизайнер работает с объединением нежных и женственных силуэтов со скульптурными элементами, придающих образам формы. Неяркий и сдержанный декор придает вещам женственности.

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