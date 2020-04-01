Вход
ADV



Интересно
STREET BEAT (121)
Все сюжеты
PR Fashion

Комфорт дома: подростковые шорты Nike Sportswear Swoosh Shorts в Street Beat Kids

  • 101
  • 0
  • 01 Апреля 202017:01
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids представлено много моделей для уютной и комфортной самоизоляции вместе с детьми. Среди них и шорты Nike Sportswear Swoosh.

Шорты Nike Sportswear из мягкой ткани френч терри обеспечивают комфорт на весь день. Двойной логотип Swoosh добавляет модели оригинальности. Эластичный пояс с утягивающим шнурком обеспечивает надежную регулируемую посадку. Свободный крой для удобного передвижения по дому.

Подростковые шорты Nike Sportswear Swoosh доступны онлайн. Стоимость модели 1 690 рублей. Пока магазины закрыты, доставка работает очень оперативно – любую модель, включая эту, можно получить даже день в день. На заказ от 3 000 рублей действует бесплатная доставка, на усмотрение клиента она может быть бесконтактной. Больше узнать об это можно здесь

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru