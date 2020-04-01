Комфорт дома: подростковые шорты Nike Sportswear Swoosh Shorts в Street Beat Kids

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids представлено много моделей для уютной и комфортной самоизоляции вместе с детьми. Среди них и шорты Nike Sportswear Swoosh.

Шорты Nike Sportswear из мягкой ткани френч терри обеспечивают комфорт на весь день. Двойной логотип Swoosh добавляет модели оригинальности. Эластичный пояс с утягивающим шнурком обеспечивает надежную регулируемую посадку. Свободный крой для удобного передвижения по дому.

Подростковые шорты Nike Sportswear Swoosh доступны онлайн. Стоимость модели 1 690 рублей. Пока магазины закрыты, доставка работает очень оперативно – любую модель, включая эту, можно получить даже день в день. На заказ от 3 000 рублей действует бесплатная доставка, на усмотрение клиента она может быть бесконтактной. Больше узнать об это можно здесь.