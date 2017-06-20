«Комната чудес»: Коллекция Гастона-Луи Вюиттона

Парижский дом моды анонсировал выход нового альбома, рассказывающего об увлечениях своего знаменитого главы.

1 / 3 Альбом «Комната чудес»





Гастон-Луи Вюиттон, представитель третьего поколения семьи Вюиттон, коллекционировал различные предметы сов сего мира еще с детства. Кроме винтажных сундуков, его коллекцию составляют редкие антикварные аксессуары для путешествий, инструменты, замки, флаконы для духов, маски, детские игрушки, наклейки отелей, монограммы и другие типографские редкости. Все вместе это складывается в удивительный мир «промышленных диковинок», как их сам называл Гастон-Луи.

Коллекция отражает три главных увлечения знаменитого главы дома: книги, садоводство и фотографию. Однако сам Гастон-Луи писал картины, занимался резьбой по дереву и литографией. Все многочисленные страсти коллекционера стали основой для издания новой книги, в которую вошли фотографии более тысячи различных предметов и документов. Альбом имеет говорящее название «Комната чудес» и открывает для нас историю марки с новой стороны. Издание выйдет к осени этого года ограниченным тиражом и только на английском и французском языках. Приобрести библиографическую редкость можно будет в магазинах Louis Vuitton.