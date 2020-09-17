Компании Tiffany и LVMH подали друг на друга в суд

В мире люкса разразился самый громкий скандал в истории. Последовал он за известиями о том, что самая масштабная в индустрии сделка – покупка французским конгломератом ювелирного дома – не состоится.

На прошлой неделе стало известно, что французский конгломерат не сможет завершить запланированную сделку стоимостью 16,2 млрд долларов. Такой поворот событий связывают с просьбой Министерства иностранных дел Франции отложить сделку из-за угроз США ввести налоги на ряд французских товаров. Однако на этом дело не остановилось.

На днях в Tiffany & Co. сообщили о намерении подать против LVMH иск. Стало известно, что юристы ювелирного дома составили 114-страничный документ, объясняющий, как французский холдинг нарушил условия предварительного соглашения. В числе прочего в перечне указывается, что LVMH не выполнил свои обещания по финансовым гарантиям, связанным с неблагоприятными экономическими условиями, а также нарушение о тайминге подготовки документов к сделке. В Tiffany утверждают, что, раздумав, руководство французского конгломерата решило воспользоваться коронакризисом как причиной для отмены покупки или чтобы сбить цену.

В свою очередь представители LVMH обратились в суд, обвинив Tiffany в клевете и введении акционеров в заблуждение. Кроме того, в холдинге отметили падение доходов ювелирной компании в результате пандемии.