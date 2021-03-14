Компания Adidas объявила пятилетний план по увеличению продаж

В компании Adidas представила новую стратегию Own the Game, которая должна укрепить доверие к бренду, создать уникальный потребительский опыт и продолжить расширение деятельности марки в области устойчивого развития.

Новая стратегия Adidas предназначена для значительного увеличения продаж и прибыльности, а также увеличения доли рынка до 2025 года. В заявлении компании говорится, что более 95% роста продаж ожидается за счет пяти стратегических категорий: футбол, бег, тренировки, открытость и образ жизни. Генеральный директор Adidas Каспер Рорстед омтечает: «Own the Game – это стратегия роста и инвестиций, которая приведет Adidas к успешному будущему. Наша стратегическая цель – повысить доверие к бренду Adidas, улучшить впечатления наших потребителей и расширить границы устойчивого развития».

Кроме того, в компании ожидают, что к 2025 году бизнес-модель компании по прямым потребителям (DTC) составит около половины от общего объема чистых продаж и обеспечит более 80% запланированного роста выручки. По прогнозам, сегмент электронной коммерции Adidas вырастет вдвое и составит 8-9 млрд евро.

С точки зрения рынка, компания сосредоточится на Большом Китае, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и Северной Америке. В целом ожидается, что на эти три стратегических рынка будет приходиться около 90% роста продаж до 2025 года. Кроме того, к 2025 году девять из десяти товаров Adidas будут изготавливаться из экологически чистых материалов.

В рамках своей новой стратегии компания нацелена на увеличение продаж в среднем на 8-10% в год с 2021 по 2025 годы. Согласно прогнозам, валовая маржа вырастет до уровня 53-55%, а операционная маржа – до уровня 12-14% к 2025 году. Чистая прибыль от продолжающихся операций также, по прогнозам, будет существенно увеличиваться в среднем на 16-18%. Благодаря значительному росту выручки и чистой прибыли Adidas рассчитывает генерировать и значительный совокупный свободный денежный поток до 2025 года. Большая часть этой суммы – 8-9 млрд евро – будет распределена между акционерами посредством регулярных выплат дивидендов.

В компании также обозначили ожидания по росту в 2021 году чистых продаж без учета разницы курсов валют до среднего уровня. По прогнозам, валовая маржа вырастет примерно до 52%, а операционная – восстановится до уровня 9-10%. Ожидается, что чистая прибыль от продолжающейся деятельности вырастет в этом году до 1,25-1,45 млрд евро.