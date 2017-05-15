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Артем Кузелев

Компания Amazon запустила собственную марку одежды

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  • 15 Мая 201715:20

Американский интернет-гигант Amazon продолжает активно развиваться в модной индустрии. Недавно компания представила собственную марку одежды Find.

Что касается позиционирования, то новый бренд можно нести к массмаркет-сегменту с невысокими ценником. Так, джинсы из дебютной коллекции Find обойдутся вам в 27 долларов, а лаконичный топ из трикотажа можно приобрести за 13 долларов. Уже сейчас смешанная коллекция нового бренда состоит из 400 моделей и бесплатно доставляется через сервис Prime.

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