Компания Amazon запустила собственную марку одежды

Американский интернет-гигант Amazon продолжает активно развиваться в модной индустрии. Недавно компания представила собственную марку одежды Find.

Что касается позиционирования, то новый бренд можно нести к массмаркет-сегменту с невысокими ценником. Так, джинсы из дебютной коллекции Find обойдутся вам в 27 долларов, а лаконичный топ из трикотажа можно приобрести за 13 долларов. Уже сейчас смешанная коллекция нового бренда состоит из 400 моделей и бесплатно доставляется через сервис Prime.