Компания Avon открыла Центр поддержки женщин «Вместе»

В Москве состоялось торжественное открытие Центра поддержки женщин по вопросам рака молочной железы «Вместе». Он будет оказывать комплексную психосоциальную, юридическую и информационную помощь россиянкам, которые столкнулись с этим диагнозом. Проект реализуется благотворительным фондом «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин» при экспертном и финансовом содействии компании Avon.

Ежегодно в России диагностируется порядка 60 000 новых случаев заболевания раком молочной железы (РМЖ). Задача нового центра – помочь пациенткам, их семьям и близким преодолеть стресс и вернуться к полноценной социальной жизни. Партнерами проекта выступили ведущие медицинские институты и клиники страны: Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина, Московский клинический научный центр и маммологический центр «Клиника женского здоровья».

В основе работы центра – современные методики медико-социальной реабилитации. Здесь проводятся бесплатные индивидуальные и групповые консультации онкопсихолога, реабилитолога, юриста, диетолога, стресс-коуча и стилиста, телефонные и онлайн-консультации, открытые лекции и выездные лектории.

Церемонию открытия центра посетил Ян Зейдервельд, главный исполнительный директор Avon Products, Inc. «Забота о здоровье и благополучии женщин – часть ДНК нашего бренда, - подчеркнул он. – Используя возможности 6 миллионов Представителей Avon, мы стремимся улучшать жизни женщин, их семей, сообществ и, в конечном итоге, всего мира. В рамках Миссии Avon против рака груди мы рассказываем женщинам, как заметить первые признаки и симптомы этой болезни и куда обращаться за помощью. К настоящему времени мы обучили 180 миллионов женщин, организовали более 20 миллионов обследований, и мы точно не остановимся на достигнутом».

В России в 2002-2017 гг. охват просветительских проектов Avon в области здоровья груди превысил 15 миллионов человек, а 75 000 женщин прошли бесплатное обследование у маммолога. Глобальная цель компании – ежегодно информировать о болезни 50 миллионов женщин по всему миру. И новый проект Avon стал важным шагом на пути к ней.

«Запуск «Вместе» – исторический шаг в развитии культуры реабилитации и сохранения здоровья российских женщин, и очень символично, что мы сделали этот шаг в год 25-летия Avon, Россия, - отметила Елена Старкова, генеральный директор Avon в России и Восточной Европе. – Новый центр позволит нам помогать 20 000 россиянок в год. Помимо этого, здесь будет действовать специальная программа поддержки для наших Представителей – людей, благодаря которым существует не только наш бизнес, но и наши благотворительные инициативы. На протяжении 15 лет они выступают добровольными послами Миссии Avon против рака молочной железы. Для Представителей мы запланировали курс лекций о здоровье груди и возможность индивидуальных консультаций по вопросам РМЖ. Мы хотим, чтобы они умели распознавать первые симптомы болезни и могли делиться этой информацией со своими клиентами. Наша глобальная цель – сделать так, чтобы каждая женщина знала о проблеме рака груди, и мы будем идти к ней вместе!»

Свои поздравления организаторам проекта передала певица и актриса Вера Брежнева: «Открытие Центра «Вместе» - очень важное событие для всего нашего общества и это только часть большой доброй работы, которую делает компания Avon».

«Сейчас все чаще звучит страшное сочетание «рак груди», и к сожалению, многие узнают о своей болезни слишком поздно, - добавила Вера Брежнева. - Как женщина, как дочка и мама, я призываю вас, дорогие девушки и женщины,еще больше внимания уделять своему здоровью. В борьбе против рака груди очень важна профилактика и информация. Не забывайте о себе, обсуждайте вопросы здоровья с близкими, напоминайте им регулярно ходить к врачу и ходите сами. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите свою жизнь. И давайте делать это вместе!»

Чтобы получить поддержку в центре, можно:

записаться по телефону: +7 (495) 734 01 10, +7 (495) 542 6717,

подать заявку на сайте www.vmeste-bcc.ru

или по электронной почте: info@vmeste-bcc.ru.

Адрес центра: 119590, г. Москва, д. 1Г к. 3, 2 этаж, пом. 21а, «ЖК Золотые ключи-2».