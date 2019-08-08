Компания Barneys NewYork – банкрот

Американская сеть люксовых универмагов все-таки подала судебный иск о банкротстве.

Сложная ситуация вокруг Barneys получила разрешение. Юристы компании обратились в суд с иском о банкротстве, при этом бренд обязуется ликвидировать ряд магазинов и складов. Кроме того, сообщается, что руководство Barneys New York находится в поиске инвесторов, которые могли бы вложить в компанию примерно 75 миллионов долларов. Из этой суммы 25 миллионов должны отправиться на погашение внешних долгов.