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Артем Кузелев

Компания Barneys NewYork – банкрот

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  • 08 Августа 201911:32

Американская сеть люксовых универмагов все-таки подала судебный иск о банкротстве.

Сложная ситуация вокруг Barneys получила разрешение. Юристы компании обратились в суд с иском о банкротстве, при этом бренд обязуется ликвидировать ряд магазинов и складов. Кроме того, сообщается, что руководство Barneys New York находится в поиске инвесторов, которые могли бы вложить в компанию примерно 75 миллионов долларов. Из этой суммы 25 миллионов должны отправиться на погашение внешних долгов.

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