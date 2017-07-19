Компания Charmante презентовала новую коллекцию купальников 2018!

Праздничный фуршет в роскошной обстановке, дефиле и показы в зале под стеклянной крышей Marriott Courtyard, шоу-румы и строжайшая секретность до самого последнего момента. Именно так проходила контрактация Charmante - 2018, в ходе которой были презентованы самые новые и актуальные коллекции компании. Эффектные пляжные коллекции были представлены любимым и постоянным клиентам, байерам крупнейших бутиков России и стран зарубежья.

Что приготовила компания Charmante своим клиентам в рамках контрактации? В первую очередь, насыщенная программа мероприятий предусматривала открытие шоу-румов, где гости могли поближе познакомиться с новыми творениями из коллекций пляжной одежды для детей Arina+Nirey, увидеть эксклюзивные демонстрационные модели из сезонной трикотажной коллекции Conso Wear образца 2017-2018 года. Не осталась без внимания и новая коллекция верхней одежды, которая совсем скоро станет доступна для покупки всем поклонникам Charmante.

Созданная атмосфера доброжелательности и спокойствия позволила обеспечить максимальный комфорт для всех участников мероприятия. Поклонники марки могли, не теряя времени зря, сделать свой выбор, внимательно изучить представленный ассортимент или получить у менеджеров подробную информацию о самой продукции. Отдельного внимания удостоился видеопоказ детской коллекции - здесь модели демонстрировались на специальном экране, а гости отмечали свои пожелания на специальных фирменных бланках. Но наибольший ажиотаж у клиентов вызвала эксклюзивная демонстрация трикотажной и верхней одежды, прошедшая в шоу-руме Conso Wear - впервые в формате премьерного показа.

Ежегодная контрактация Charmante - это настоящий праздник, в котором принимает участие только ограниченный круг приглашенных гостей. На этот раз местом проведения мероприятия стал один из самых значимых столичных отелей - Marriott Courtyard, а его главный зал превратился в самый масштабный подиум, на котором состоялась феерия звука и света, превратившая модный показ в настоящее феерическое шоу. Подчеркнуто элегантные и остро модные коллекции брендов Charmante и LORA GRIG были представлены максимально эффектно и вызвали горячий отклик в сердцах зрителей, знающих толк в актуальных сезонных трендах.

Источник: Charmante.ru