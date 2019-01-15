Компания ENDEA представила LOOKBOOK коллекции сезона весна-лето 2019

Весна - время цветов, романтических настроений и встреч, ощущения безграничных возможностей, приходящих на смену зимним холодам. Съемка для lookbook ENDEA сезона весна/лето 2019 вдохновлена энергией приближающегося тепла и солнца: яркие и жизнеутверждающие цвета коллекции воплощаются в стильных и современных образах жительницы современного мегаполиса.

Группа компаний ENDEA успешно работает на российском рынке уже более 15 лет. Помимо широкого ассортимента понятной российскому потребителю универсальной базы из платьев, костюмов, блуз, юбок и прочих элементов гардероба, необходимых современной женщине, компания ENDEA производит и сезонные капсульные коллекции, в разработке которых принимает участие дизайнерская группа, отвечающая за соответствие капсул SOLO by ENDEA последним дизайнерским трендам и веяниям. Мода сегодня в понимании компании является сочетанием общих тенденций с подиумов и улиц на конкретном человеке.

ТМ ENDEA представила коллекцию SS 2019 под названием «MIX & MATCH» в сотрудничестве с дизайнером бренда IVANOVA http://www.ivanova.ru (коллекция была представлена на подиуме MOSCOW FASHION WEEK в Гостином Дворе)

Концепция коллекции построена на движении – ритме современной жизни и развивается вокруг образа жительницы мегаполиса, которой необходимо чувствовать себя комфортно как в течение насыщенного рабочего дня, так и в других жизненных ситуациях и демонстрировать окружающим знание модных трендов. В понимании ТМ ENDEA женщине в любом возрасте нужно не пытаться адаптировать моду к возрасту или возраст к моде, а идти по пути индивидуального подхода к собственному гардеробу, гармонично сочетая все его составляющие между собой и успешно стилизуя классические решения и трендовые элементы.

Коллекция ENDEA SS 2019 состоит из капсул, которые объединены не только общим названием, но также и концептом соединения их составляющих между собой. Особое место в капсулах SOLO by ENDEA уделяется работе с цветом и принтами - в компании считают, что вместе с формами и используемыми фактурами использование уникальных принтов делает "лицо" бренда узнаваемым. При производстве ткани с собвтсвенными принтами, компания тесно сотрудничает с одним из трендсеттеров выставки Premiere Vision, ведущим игроком на рынке текстильного дизайна, российской компанией SOLSTUDIO.

Выверенные силуэты и формы с модным использованием эксклюзивных принтов, смелым колор – блокингом, миксом материалов и актуальными аксессуарами позволяют женщине экспериментироваь с настроением. Например, must have сезона, предметы гардероба из кружевного полотна, создают романтичное настроение, которое возможно очень неожиданно превратить в спортивное – миксуя платье с брюками или надев яркий принтованный бомбер.

Настроение легкости в большом городе задают четкие графичные формы и яркие насыщенные цвета: активный голубой, насыщенный красный, коралловый и заставиляют окунуться в атмосферу весенней свежести и сумасшедшего лета. Не остались без внимания и комплекты для вечерних выходов: яркие и сверкающие или невероятно элегантные брючные костюмы, с идеально скроенными жакетами в стиле смокинга, являющиеся универсальной вещью для каждой женщины.

http://www.endea.ru

PHOTO: Игорь Стражин

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