Компания Faberlic передала 64 800 дезинфицирующих гелей для рук в штаб по борьбе с коронавирусом

Научно-производственная компания Faberlic успешно начала производство дезинфицирующего геля для рук и безвозмездно передала первую партию средства в количестве 64 800 упаковок в штаб по борьбе с коронавирусом. В течение ближайших дней будет передано в общей сложности 300 000 штук санитайзеров.

Благодаря слаженной работе технологов-разработчиков центра научных разработок Faberlic и сотрудников производства, была оперативно переориентирована часть производственных мощностей и начат выпуск нового для компании продукта. Развернуть производство удалось за две недели. Столько же длилась регистрация средства в Роспотребнадзоре.

При активной поддержке Минпромторга России уже получена вся разрешительная документация для дальнейшей реализации товара.

«Наше производство работает в полную силу, сотрудники трудятся в две смены. Поэтому производительность сейчас значительно выше, чем предполагалось изначально. И мы уже опережаем наши планы»,—поясняет президент Faberlic Алексей Нечаев.

В планах компании производить средство в режиме 100% загрузки имеющихся мощностей для выпуска подобной продукции – пока это будет актуально. Предположительно, это составит порядка 1,5 млн. единиц геля в неделю.

Санитайзер Faberlic на 70% состоит из изопропилового спирта, предназначен для гигиенической обработки рук. Подходит для постоянного применения, обладает пролонгированным эффектом. Не требует смывания. Обеспечивает чистоту и защиту рук от вирусов, грибков и бактерий. После нанесения запах спирта исчезает в течение нескольких секунд.

Дезинфицирующий гель для рук уже поступил в продажу через сайт и каталог Faberlic. Розничная цена составляет 99 рублей за 50 мл.

Приобрести гель можно по ссылке: https://new.faberlic.com/ru/sanitizer