Компания Gap направила шесть миллионов единиц одежды беженцам

В Gap Inc., материнской компании Old Navy, Banana Republic, Athleta и других брендов, объявили о пожертвовании 6 млн единиц одежды вынужденным переселенцам по всему миру.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, это пожертвование является наиболее значительным недавним пожертвованием и составляет треть текущего годового глобального спроса на одежду для более чем 79,5 млн нуждающихся в ней беженцев и перемещенных семей. «Благодаря щедрости и поддержке Gap Inc. мы можем помочь обеспечить защиту и помощь миллионам людей, которые были вынуждены бежать из дома из-за насилия и преследований», – заявила Энн-Мари Грей, исполнительный директор УВКБ ООН в США.

Кроме того, в УВКБ ООН отметили, что организация предоставляет беженцам предметы первой необходимости, в том числе палатки, одеяла и коврики для сна, на начальном этапе оказания чрезвычайной помощи. Однако существует огромная потребность в других предметах, из которых одежда является наиболее важной. В 2021 году УВКБ ООН заявило, что, по его прогнозам, беженцам и перемещенным лицам во всем мире потребуется минимум 15 млн предметов одежды.

«В Gap Inc. мы стремимся заполнить пробелы в нашем мире, поддерживая отдельных людей, семьи и сообщества. Мы считаем, что одежда, которую носят люди, может положительно повлиять на их жизнь. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с УВКБ ООН в удовлетворении потребностей беженцев во всем мире », – отметила Салли Гиллиган, главный информационный директор Gap Inc.

Согласно заявлению Gap, 4 млн единиц одежды будут отправлены в Буркина-Фасо. Кроме того, 100 тыс. зимних курток отправятся в Ливан, 56 тыс. зимних курток – в Армению. Остальные 1,8 млн единиц одежды будут распределены среди беженцев и других уязвимых групп населения, проживающих в регионах с критическими потребностями.