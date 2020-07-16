Компания Herbalife Nutrition продлила контракт с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной

Компания Herbalife Nutrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания – и олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина подписали соглашение о продлении сотрудничества, начатое еще в 2016 году.

Посланники бренда продолжат продвижение различных категорий продуктов питания, БАДов и косметических средств, а также программ по сбалансированному питанию, снижению веса и индивидуальной поддержке, оказываемой Независимыми Партнерами Herbalife Nutrition.

За 4 года сотрудничества, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приняли участие в ряде маркетинговых кампаний и мероприятиях для Независимых Партнеров, организованных Herbalife Nutrition по всей России и в странах СНГ, а также поддержали запуск на российский рынок новых продуктов – Вечернего коктейля Формула 1 и протеиновых мини-батончиков.

«Я считаю, что любое решение должно приниматься с умом, но быть и по сердцу, – прокомментировал Алексей Ягудин. - Мы с супругой сотрудничаем с Herbalife Nutrition, потому что, во-первых, искренне разделяем философию бренда, основанную на неустанном самосовершенствовании и оптимизме, во-вторых, любим продукцию и уверены в ее высочайшем качестве, и, в-третьих, мы ценим уникальность бренда, которая состоит в Независимых Партнерах, помогающих своим клиентам достигать индивидуальные цели и становиться лучшей версией себя. Это очень близко к профессиональному спорту, где нас с детства учили не останавливаться на достигнутом и продолжать идти только вперед». С 2019 года Алексей является ведущим Instagram-реалити-шоу «Галерея Красоты». Он исполняет роль мотивационного коуча и помогает героиням программы поверить в себя, начать исполнять мечты, поменять питание с помощью консультантов, Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, и спустя 3 месяца обрести хорошую физическую форму и внутреннюю гармонию.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина регулярно поддерживают команду Team Herbalife Nutrition на масштабных спортивных мероприятиях в разных уголках страны, а также участвуют в образовательных вебинарах для Независимых Партнеров компании, делясь опытом и мотивируя своим примером.

«Для Herbalife Nutrition сотрудничество со спортсменами является еще одной возможностью доносить свои ценности и идею здорового образа жизни широкой аудитории. Компания поддерживает около 50 команд и более 150 атлетов по всему миру. В том числе, нашим глобальным амбассадором является Криштиану Роналду, – комментирует Ирина Силина, вице-президент Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле. – Наше многолетнее продуктивное сотрудничество со спортсменами олимпийской величины говорит о большой приверженности Алексея и Татьяны к ценностям и миссии нашей компании. За годы совместной работы мы проделали большой путь по популяризации активного образа жизни и правильного питания среди россиян, в частности, рассказывали о важности и пользе завтрака в рамках кампании «Начало хорошего сегодня», ролик на YouTube которой собрал почти 18 миллионов просмотров. Это сотрудничество всецело поддерживается нашими Независимыми Партнерами, так как они видят прекрасный пример для подражания. Мы гордимся тем, что Алексей и Татьяна связали свой образ жизни и свои достижения с нашей деятельностью».

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина продолжат поддержку бренда Herbalife Nutrition в рамках медийных и маркетинговых кампаний, мероприятий и в социальных сетях.