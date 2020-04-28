Компания H&M Group возглавила рейтинг Fashion Transparency Index 2020

Шведский холдинг, объединяющий бренды H&M, COS, & Other Stories и другие, занял лидирующее место среди 250 модных брендов в рейтинге Fashion Transparency Index 2020.

Составители списка оценивают компании по таким критериям, как доступность и объем информации о поставщиках, политика и процессы на всех этапах цепочки поставок, а также социальная и экологическая ответственность. Компания H&M Group, как и другие, была оценена по 250 пунктам и получила высокий результат в 73%. В холдинге так прокомментировали новость: «Первое место в рейтинге Fashion Transparency Index 2020 – это важное признание нашей работы. Мы стремимся к максимальной прозрачности в ведении бизнеса и в нашем стремлении создавать экологичную моду будущего, несмотря на все вызовы индустрии. Это позволяет нам оставаться лидером перемен на пути к экологичной моде будущего, положительно влиять на климат и предоставлять справедливые и равные возможности для всех».