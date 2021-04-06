Компания H&M отчиталась о результатах работы в области устойчивого развития

Шведская группа опубликовала ежегодный отчет о результатах работы в направлении устойчивого развития. Кроме того, компания представила планы в этой области.

По данным H&M Group, к данному моменту весь хлопок, используемые компанией, является органическим, переработанным или полученным из экологичных источников. К 2025 году производитель планирует увеличить долю переработанных материалов в своих изделиях до 30%.

Кроме того, группа будет использовать новые бизнес-модели: сервис продажи ненужной одежды COS Resell и сервис аренды одежды Arket Rental. Компания также запустила сервис Treadler, позволяющий другим ретейлерам получать доступ к всемирной цепочке поставок H&M.

В группе разработали единую упаковочную систему с пакетами из сертифицированной бумаги для магазинов COS, Arket, Monki, Weekday и H&M на некоторых рынках. Список брендов планируют расширять.

В 2020 году H&M Group запустила пилотный проект по обеспечению прозрачности продукции через индекс Higg, инструмент для сопоставления показателей устойчивого развития в модной индустрии. В тестировании участвовали 7 млн человек.

Также в 2020 году H&M Group оказал поддержку сообществу темнокожих людей. В рамках проекта были заключены партнерства с несколькими соответствующими организациями, которые получили финансирование общим объемом 500 тыс. долларов.

Хелена Хелмерссон, генеральный директор H&M Group, пояснила: «Хотя мы добились значительных успехов в области экологичной моды, последние двенадцать месяцев послужили еще одним подтверждением важности устойчивого развития и необходимости ускорения работы в этом направлении. Мы все играем важную роль в преобразовании модной индустрии, работая над тем, чтобы сделать ее безотходной и возобновляемой».