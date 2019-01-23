Компания J.Crew Group рассталась с Миллардом Дрекслером

Представители американской фэшн-группы сообщили об увольнении председателя и бывшего генерального директора.

Знаменитый бизнесмен и топ-менеджер Миллард «Микки» Дрекслер покинул на днях сразу два высоких поста в компании J.Crew Group. Рассказывая о расставании, представители американской фэшн-группы сообщили, что теперь Декслер сможет полностью посвятить свое время развитию собственной компании Drexler Ventures, LLC. Кроме того, было объявлено, что преемником Дрекслера станет Чед Лит, исполняющий обязанности директора J.Crew.