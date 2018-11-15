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FashionWithPassion

Компания Laurèl выступила партнером XII международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».

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  • 15 Ноября 201815:33

Главный дизайнер компании Laurèl Элизабет Швайгер прилетела в Москву специально, чтобы стать одним из членов жюри конкурса. Также в состав жюри вошли Президент Фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова, Никита Михалков, эксперты fashion-индустрии Вячеслав Зайцев , Валентин Юдашкин, Виктория Андреянова, Эвелина Хромченко и многие другие.

 

В этом году компания Laurèl предоставила право стажировки участникам конкурса, и перед Элизабет Швайгер стояла задача выбрать победителя. Сразу две участницы удостоились получить право стажироваться в компании – это обладательница Гран-при Наталья Кукушкина из Санкт- Петербурга и полуфиналистка конкурса Ирина Мочалина из Москвы

 

В своей коллекции Наталья Кукушкина реализовала свое видение сказки «Кукушкины Сказки» и заслужила единогласное одобрение жюри. Наталья получила приз – возможность

стажировки в компании Laurèl для создания коллекции Весна-Лето 2020.

 

Коллекция Ирины Мочалиной «Варвара краса» выполнена в этническом стиле и нашла не менее сильный отклик у членов жюри. Ирина также получила возможность стажироваться у дизайнера Laurèl Элизабет Швайгер и сможет принять участие в создании коллекции Осень-Зима 2020.

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