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Артем Кузелев

Компания «Ленфильм» анонсировала запуск линии мерча

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  • 25 Июня 202012:49

В конце месяца киностудия представит коллекцию экологичных сумок, созданных из рекламных баннеров.

О запуске линии экологичного мерча в компании рассказали: «Ленфильм» выпустил экологичные сумки вместе с дизайнером Сашей Полярус, основателем бренда Polyarus. Коллекция создана по принципу апсайклинга – нового использования старого материала, каким стали старые пресс-воллы киностудии. Таким образом, все вещи в коллекции имеют уникальный дизайн… Перерабатывать старое в новое – осознанное потребление, которое позволяет защитить окружающую среду и внести свой вклад в экологию».

 
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