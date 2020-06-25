Компания «Ленфильм» анонсировала запуск линии мерча

В конце месяца киностудия представит коллекцию экологичных сумок, созданных из рекламных баннеров.

О запуске линии экологичного мерча в компании рассказали: «Ленфильм» выпустил экологичные сумки вместе с дизайнером Сашей Полярус, основателем бренда Polyarus. Коллекция создана по принципу апсайклинга – нового использования старого материала, каким стали старые пресс-воллы киностудии. Таким образом, все вещи в коллекции имеют уникальный дизайн… Перерабатывать старое в новое – осознанное потребление, которое позволяет защитить окружающую среду и внести свой вклад в экологию».