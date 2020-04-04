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Артем Кузелев

Компания L’Oréal приобрела дом моды Mugler

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  • 04 Апреля 202011:07
Сюжеты: Thierry Mugler, L'oreal

Косметический гигант сообщил о завершении сделки по приобретению парижской марки, а также парфюмерной линии Azzaro.

О намерении приобрести две марки в косметической компании заявляли еще в октябре прошлого года, когда было заключено соответствующее соглашение с Clarins, на тот момент владеющей брендами. На днях стало известно, что парижский дом Mugler и парфюмерная линия Azarro все-таки вошли в пул марок L’Oréal. Сериль Шапюки, возглавляющая концерн сообщила: «Мы рады приветствовать в семье L’Oréal команды Mugler и Azzaro, которые присоединились к нам. Мы сможем позаботиться о них, особенно в этот сложный период».

 
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