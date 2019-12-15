Вход
ADV



Интересно
L'oreal (29)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Компания L’Oreal будет производить парфюмерию для Prada

  • 157
  • 0
  • 15 Декабря 201921:03
Сюжеты: L'oreal, Prada

Итальянский дом моды и косметический гигант подписали соглашение о сотрудничестве.

С 1 января 2021 года документ официально вступит в силу. Согласно договору о партнерстве, косметический гигант L’Oreal займется производством парфюмерной продукции Prada. Новость журналистам сообщили президент французской компании Сирил Шапюи и исполнительный директор итальянского бренда Патрицио Бертелли.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru