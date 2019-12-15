Компания L’Oreal будет производить парфюмерию для Prada

Итальянский дом моды и косметический гигант подписали соглашение о сотрудничестве.

С 1 января 2021 года документ официально вступит в силу. Согласно договору о партнерстве, косметический гигант L’Oreal займется производством парфюмерной продукции Prada. Новость журналистам сообщили президент французской компании Сирил Шапюи и исполнительный директор итальянского бренда Патрицио Бертелли.