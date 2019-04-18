Компания LVMH вновь названа лучшим работодателем

В 14 раз подряд французский холдинг возглавляет рейтинг самых привлекательных работодателей в модной индустрии.

Рейтинг самых привлекательных работодателей ежегодно составляется экспертами компании Universum. В ходе исследования опрашиваются более 35 000 студентов французских вызов на предмет, где они хотят работать после выпуска. За последние 14 лет список неизменно возглавляет компания LVMH.

Эксперты отмечают, что важную роль в постоянном лидерстве LVMH играют такие инициативы конгломерата по привлечению и развитию молодых талантов, как Inside LVMH или Dare LVMH. Кроме того, компания сотрудничает с ведущими университетами Франции и приглашает на работу их выпускников. Согласно отчетам концерна, в прошлом году к разным его компаниям присоединились 7600 молодых специалистов и 1150 выпускников.