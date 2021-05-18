Компания M ∙ A ∙ C Cosmetics выпустила лимитированную коллекцию декоративной косметики в поддержку выхода на экраны фильма Disney «Круэлла»

Дерзкая злодейка, в равной мере скандально известная своим дьявольским высокомерием и экстравагантным стилем. Чертовски модная. Культурная икона, чей образ неожиданно актуален. Необычная. Неподражаемая. Безжалостная. Конечно, мы говорим о Круэлле Де Виль, главной героине нового художественного фильма Disney «Круэлла», премьера которого назначена на 3 июня 2021 года. Роль злодейки исполнила обладательница премии «Оскар»® Эмма Стоун.

Выпуская коллекцию Disney Cruella и черпая вдохновение в образах всеми любимой и ненавистной иконы стиля, M·A·C обращается к своему субкультурному наследию. Круэлла Де Виль, со своей ярко-красной помадой и резкими черно-белыми тенями для век, идеально воплощает эпоху конца 70-х и начала 80-х — эру панк-рока и нью-вейв.

«Сейчас очень модно переосмысливать нишевые элементы контркультуры прошлых десятилетий. И кажется, что эта коллекция возвращает M·A·C к прославлению креативных идей и смелых решений, которые изначально сделали этот бренд оригинальным», — объясняет директор по макияжу Терри Барбер.

В лимитированную коллекцию вошли продукты для смелого, гламурного и невероятно роскошного макияжа лица, глаз и губ в стиле нашей любимой модной злодейки, которой посвящен новый фильм Disney.

Она олицетворяет бунтарей, изгоев, эксцентриков и всех, кто нарушает общепринятые правила. И именно такие люди всегда были и остаются законодателями моды. Разрабатывая эту потрясающую коллекцию, мы вдохновлялись экранными образами Круэллы Де Виль, чтобы ты могла сделать макияж по своим правилам в бунтарских красных и изысканных металлических оттенках.

Все продукты представлены в эксклюзивной двухцветной упаковке, навеянной нарядами злодейки. «Это яркий гламур с неповторимым апломбом, переживающий новое рождение», — говорит Терри Барбер.



О фильме «Круэлла» от Disney

Художественный фильм «Круэлла» расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, воплотила обладательница премии «Оскар»® Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Действие фильма происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Эта история рассказывает о невероятно одаренной мошеннице по имени Эстелла, решившей сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья – парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллыпривлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман, которую сыграла двукратная обладательница премии «Оскар»® Эмма Томпсон («Усадьба Говардс-Энд», «Разум и чувства»). Однако со временем отношения между ними приводят к тому, что в Эстелле

берет верх ее темная сторона, и на свет появляется безжалостная, одержимая стилем и жаждущая мести Круэлла. В актерский состав фильма вошли Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль

Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Баптист и Марк Стронг.

Он снят режиссером Крейгом Гиллеспипо сценарию Даны Фокс, Тони МакНамары, Алин Брош Маккенны, Келли Марсел и Стива Зисиса, написанного по мотивам романа Доди Смит «Сто один далматинец».

Продюсерами картины стали Эндрю Ганн, Марк Платт и Кристин Бёрр, а исполнительными продюсерами

выступили Эмма Стоун, Мишель Райт, Джаред Лебофф и Гленн Клоуз.

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