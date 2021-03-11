Компания Mango закрыла 2020 финансовый год в позитивном настроении

Марка Мango отчиталась о результатах работы в 2020 финансовом году. Согласно опубликованному отчету, в отчетный период оборот компании превысил 1,84 млрд евро, показатель EBITDA достиг уровня 193 млн евро.

До пандемии коронавирусной инфекции, в январе-феврале, компания зафиксировала рост продаж на 8%. С первой волной ограничений в марте-июне, когда розница была фактически заблокирована, прибыль Mango сократилась на 50%. В июле-октябре товарооборот был восстановлен, но со второй волной ограничений в ноябре-декабре, когда розница была частично закрыта, оборот стал сокращаться. Однако в этот период ситуацию помогли выровнять Черная пятница и Рождество.

Онлайн-магазин Mango в 2020 финансовом году достиг оборота в 766 млн евро, что на 36% больше в годовом исчислении. Сегмент занял долю в 42% в общем товарообороте компании (в два раза больше, чем в 2019 году). Больше всего e-commerce сегмент группы рос во Франции, Италии и Португалии – свыше 100%.

По итогам 2020-го в рознице товарооборот марки сократился за год на 43%. При этом активность компании на международных рынках принесла 79% общего оборота (Испания – 21%).

В Mango сообщают, что планируют в 2021 финансовом году достичь товарообороту по каналам в сети в объеме 1 млрд евро.