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Артем Кузелев

Компания Mango запустила линейку одежды больших размеров

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  • 13 Февраля 202112:36
Сюжеты: Mango

Испанская марка Mango дебютировала с коллекцией плюс сайз. При этом в компании произошли заметные изменения. В прошлом месяце была ликвидирована марка больших размеров Violeta by Mango, а размерный ряд основного бренда заметно расширен.

В дебютную коллекцию вошла удобная женская одежда больших размеров. Модельный ряд включает леггинсы, шорты, толстовки, топы и комбинезоны разных расцветок. Кроме того, в капсуле представлены аксессуары для занятий спортом, включая обувь и сумки. Сообщается, что в коллекции использован технологичный и эластичный материал, способный адаптироваться под фигуру и обеспечивающий свободу движений.

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