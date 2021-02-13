Компания Mango запустила линейку одежды больших размеров

Испанская марка Mango дебютировала с коллекцией плюс сайз. При этом в компании произошли заметные изменения. В прошлом месяце была ликвидирована марка больших размеров Violeta by Mango, а размерный ряд основного бренда заметно расширен.

В дебютную коллекцию вошла удобная женская одежда больших размеров. Модельный ряд включает леггинсы, шорты, толстовки, топы и комбинезоны разных расцветок. Кроме того, в капсуле представлены аксессуары для занятий спортом, включая обувь и сумки. Сообщается, что в коллекции использован технологичный и эластичный материал, способный адаптироваться под фигуру и обеспечивающий свободу движений.