Компания Marks & Spencer установила новые стандарты экологичности денима

Британский ретейлер Marks & Spencer объявил о новых стандартах устойчивости для своих джинсовых тканей на фоне спроса покупателей на более экологичную моду.

Представители модного гиганта заявили, что новые – весенне-летние – джинсовые коллекции марки на 100% изготовлены из хлопка ответственного происхождения. Кроме того, в производстве использовано на 86% меньше воды по сравнению со средним показателем по отрасли. Почти в половине ассортимента также используются более экологичные красители индиго.

Принятое в Marks & Spencer решение стало реакцией на увеличивающийся спрос на экологически чистые продукты со стороны покупателей. В недавнем опросе более половины – 58% – покупателей заявили, что экологичность является ключевым фактором при покупке джинсовой ткани, а 75% заявили, что ищут джинсы, которые «сделаны на долгий срок».

Моник Левенбург, руководитель отдела технологий производства одежды и товаров для дома Marks & Spencer, заявила: «Джинсовая ткань является основным элементом гардероба наших клиентов, но сейчас мы как никогда знаем, что им нужен стиль, в котором экологичность является стандартом… Действуя совместно с нашими поставщиками джинсовой ткани, мы можем вселить в наших клиентов уверенность в том, что каждая пара джинсов Marks & Spencer, которую они покупают для семьи, не только стильная, качественная и фантастическая, но и изготовлена ​​с соблюдением всех требований ответственности. Наша новая кампания по дениму весна-лето воплощает в жизнь это надежное обещание через наши цифровые каналы».