Компания Mattel обновила коллекцию Барби

На этот раз куклы вышли в стилистике уличной моды – с яркими нарядами и аксессуары.

У Mattel обновление в коллекции кукол Барби. На этот раз разработчики компании вдохновлялись эстетикой уличной моды и современными тенденциями. В коллекции представлены четыре Барби с разными прическами, цветом волос, глаз и кожи, а также два Кена. Стоимость каждой на сайте Barbie – 29,99 доллара.