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Артем Кузелев

Компания Mattel обновила коллекцию Барби

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  • 07 Ноября 201911:20
Сюжеты: Барби

На этот раз куклы вышли в стилистике уличной моды – с яркими нарядами и аксессуары.

У Mattel обновление в коллекции кукол Барби. На этот раз разработчики компании вдохновлялись эстетикой уличной моды и современными тенденциями. В коллекции представлены четыре Барби с разными прическами, цветом волос, глаз и кожи, а также два Кена. Стоимость каждой на сайте Barbie – 29,99 доллара.

 

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