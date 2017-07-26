Компания Майкла Корса покупает Jimmy Choo

Слухи о том, что американский дизайнер приобретет британскую обувную марку, подтвердились во вторник.

О том, что Майкл Корс собирается расширить свой бизнес было известно давно. Дизайнер имел виды на марку Kate Spade, однако в итоге уступил ее компании Coach. Сегодня же было объявлено, что Корс собирается приобрести роскошный бренд обуви и аксессуаров Jimmy Choo. Сумма сделки оценивается в 900 млн фунтов стерлингов. Как сообщает издание The Guardian, стороны достигли договоренности на цене 230 пенсов за акцию.

Также известно, что глава Jimmy Choo Пьер Денис и креативный директор Сандра Чой останутся на своих местах и получат по доле в бизнесе на 6,2 и 2,2 млн фунтов стерлингов соответственно. Учредители же британской марки – Тамара Меллон и Джимми Чу – больше не связаны с компанией.