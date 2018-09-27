Компания Майкла Корса приобрела дом Versace

Главной новостью недели стала сделка о покупке американской компанией Michael Kors Holdings Ltd итальянского дома Versace.



Члены семьи Версаче сообщили, что продали свою комапнию американскому производителю одежды и аксессуаров Michael Kors Holdings Ltd. Сделка оченивается в 1,83 миллиарда евро, и теперь компания Майкла Корса получила все доли, ранее принадлежавшие Данателле и другим членам семьи. При этом сообщается, что дизайнер будет принимать участие в развитии марки Versace.

Что касается перспектив, то в планах нового владельца увеличить продажи бренда вдвое, а также открыть еще около ста новых магазинов по всему миру.