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Артем Кузелев

Компания Майкла Корса приобрела дом Versace

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  • 27 Сентября 201811:49
Сюжеты: Versace, Michael Kors

Главной новостью недели стала сделка о покупке американской компанией Michael Kors Holdings Ltd итальянского дома Versace.


Члены семьи Версаче сообщили, что продали свою комапнию американскому производителю одежды и аксессуаров Michael Kors Holdings Ltd. Сделка оченивается в 1,83 миллиарда евро, и теперь компания Майкла Корса получила все доли, ранее принадлежавшие Данателле и другим членам семьи. При этом сообщается, что дизайнер будет принимать участие в развитии марки Versace.
Что касается перспектив, то в планах нового владельца увеличить продажи бренда вдвое, а также открыть еще около ста новых магазинов по всему миру.

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