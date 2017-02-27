Компания MBT предлагает обувь с мембраной Gore Tex

Всемирный обувной бренд MBT выпускает широкий ассортимент моделей с фирменной физиологической подошвой с перекатом. В их числе обувь с подкладом Gore Tex.

Уже совсем скоро весна вступит в свои права, снег начнет таять и на улице будет сыро. Чтобы ваши ноги невзирая на капризы погоды оставались сухими MBT предлагает модели с Gore Tex.

Gore Tex (гортекс) – специальная мембранная ткань. Одно из ее главных качеств – водонепроницаемость. В обуви с гортекс ноги остаются сухими в любую погоду.

Компания MBT выпускает обувь с гортекс как для женщин, так и для мужчин. Ассортимент моделей представлен ботинками и кроссовками, в которых можно ходить, бегать, гулять, заниматься тренировками по скандинавской и русской ходьбе.

Предпочитающим спортивную классику стоит присмотреться к черным Amara и Anasa (есть также в коричневом цвете).

Легкую архитектурность образу придадут Hakika и Haki с зигзагообразными контурами.

Особенно тепло и комфортно вам будет в Hodari и Himaya.

Дополнительное преимущество большинства моделей - прорезиненная вставка по периметру в носочной и пяточной зоне, защищающая носы обуви и пятку от обдирания.

Обувь должна дарить ногам не только тепло и комфорт, но и быть безопасной. Поэтому у моделей MBT с гортекс есть подошва Vibram, которая идеальна для скользких поверхностей.

Названия ряда моделей MBT взяты из языков африканских народностей. Так, например, Himaya переводится как «империя», Anasa означает «роскошь», а Hodari – «очарование».

MBT - это физиологическая обувь с перекатной подошвой. Ее специальная конструкция оказывает положительное воздействие на организм. Ношение MBT снимает нагрузку с позвоночника, застойные явления в ногах и венозные отеки, улучшает кровообращения в ногах, тренирует ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности ног.

Врачи рекомендуют обувь МВТ в комплексной терапии при лечении и профилактике остеохондроза, сколиоза, плоскостопия, артритов и артрозов, пяточных шпор, халюс вальгус и межпозвоночных грыж и др.

MBT продается в 45 странах мира. Узнать, где купить MBT в России, и познакомиться с ассортиментом моделей можно на mbt.com и mbtshoes.ru.