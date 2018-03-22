Компания MBT представляет коллекцию обуви весна-лето 2018!

Дизайнеры предлагают в этом сезоне новые цветовые решения, знакомые и любимые модели в обновленном исполнении, а также набирающие популярность легкие текстильные ботинки.

Обувь MBT с фирменной физиологической подошвой с перекатом традиционно создана, чтобы дарить ногам комфорт и делать даже долгие прогулки приятными и полезными.

С прошлого сезона MBT выпускает модели с новым типом подошвы, когда сенсор Масаи (Masai Sensor), обеспечивающий плавный перекат стопы, спрятан внутри. В числе таких моделей женские и мужские туфли Boston. В новой коллекции они выполнены не только из кожи, но и из вязаного текстильного материала.

Обувь с вязаным верхом – настоящий хит, особенно актуальный в весенне-летнем сезоне. Текстильный материал мягко облегает стопу, позволяет ногам максимально дышать. В сочетании с физиологической подошвой MBT такая обувь прекрасно подходит для прогулок и работы в офисе. Кроме того, Boston от MBT одобрена американской ассоциацией подологов, а значит это не просто модная, но и полезная обувь.

Для мужчин «вязаные» Boston строгого черного цвета, для женщин – мягкого серого оттенка, что позволит сочетать их с широкой цветовой гаммой. В кожаном варианте женская модель Boston в цвете латте. Да-да, это не только название кофе, но и оттенок стильных и комфортных туфель со шнурками от MBT.

Обновилась линейка прогулочных кроссовок MBT 1997. У женских моделей варианты – из кожи белого или синего цветов с сетчатыми вставками.

В новые цвета «приоделись» кроссовки Colorado – зеленый с желтым для него и фиолетовый с красным для нее.

Две премьеры сезона среди прогулочных кроссовок – мужские Sini Lux бежевого цвета и женские Nico синего цвета с кожаным носком и текстильным верхом.

Расширилась линейка беговой обуви MBT, которую бренд выпускает с 2016 года. Внимания заслуживают созданные специально для длительного бега в среднем темпе кроссовки Zee с максимальной степенью амортизации. Сочетание кожи и текстильного материала делают их одновременно комфортными и трендовыми. Именно Zee хорошо зарекомендовали себя среди марафонцев и ультра марафонцев.

Год рождения компании MBT – 1996. Она специализируется на выпуске обуви с физиологической подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы. Сегодня обувь МВТ можно приобрести в более чем 1500 магазинах 45 стран мира. В России MBT продается в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Екатеринбурге. Полный список магазинов, а также коллекции и новости бренда на mbt.com и mbtshoes.ru.