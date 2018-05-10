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Артем Кузелев

Компания Microsoft займется образованием в сфере моды

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  • 10 Мая 201811:02

Одна из крупнейших транснациональных компаний объявила о запуске образовательной программы для Лондонского колледжа моды.

Краткосрочная программа обучения Microsoft и Лондонского колледжа моды получила название Future of Fashion Incubator. В рамках проекта, который продлится семестр, студенты смогут поработать над созданием новых решений для индустрии моды и познакомиться с современными технологиями. Например, специалисты Microsoft презентуют участникам возможности искусственного интеллекта или дополненной реальности. Наставниками студентов станут дизайнер Чарли Коэн, консультант София Баратьери и другие эксперты.

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