Компания Nike подала иск против производителя сатанинских кроссовок с человеческой кровью

На этой неделе стало известно о новом судебном разбирательстве с участием компании Nike. Представители марки подали иск против бруклинский арт-коллектива MSCHF по поводу скандальной модели кроссовок Satan Shoes, в подошвах которых, как сообщает релиз проекта, присутствует настоящая человеческая кровь.

Кроссовки стоимостью 1018 долларов, в дизайне которых использованы изображения пентаграммы и перевернутого креста, а также цитат из Библии, были изготовлены на основе модели Nike Air Max 97. Проект MSCHF выпустил 666 пар в коллаборации с рэпером Lil Nas X. Сообщается, что все кроссовки были распроданы менее чем за минуту.

По мнению компании Nike, были нарушены ее права на товарный знак. «MSCHF и его неавторизованные Satan Shoes могут вызвать путаницу и размытие, а также создать ошибочную ассоциацию между продуктами MSCHF и Nike», – говорится в иске производителя спортивной обуви. Кроме того, в своем обращении в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка Nike заявляет, что не одобряет и не санкционирует изготовление обуви Satan Shoes: «Уже есть свидетельства значительного замешательства и размытия, происходящего на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в ответ на запуск Satan Shoes от MSCHF, основанные на ошибочном убеждении, что Nike разрешила или одобрила этот продукт».

Однако не все покупатели поддержали иск компании. Например, Джозеф Раш из Теннесси, заплативший за кроссовки 1080 долларов, заявил, что обеспокоен тем, что из-за конфликта его деньги будут потеряны. При этом он подчеркнул, что заплатил за кроссовки «не потому, что определенно планировал надеть их, а в виде политического заявления». По словам покупателя, он хотел поддержать чернокожего гея, который пытается показать другу. жизнь в стране, где преобладает христианство.

Еще один покупатель, Маккензи Норрис из Южной Каролины, давний последователь арт-коллектива MSCHF, сообщил, что иск Nike нарушил его планы перепродать кроссовки за 2500 долларов на eBay. «В целом я считаю иск Nike и их вмешательство довольно нелепым, учитывая, какой ущерб он может нанести обычным людям вроде меня, которые просто любят перепродавать свои покупки на законных основаниях», – добавил Норрис.