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Артем Кузелев

Компания Nike повышает зарплаты

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  • 27 Июля 201823:10
Сюжеты: Nike

Американский спортивный гигант объявил о повышении уровня заработной платы своих сотрудников.

Руководство компании Nike собирается повысить зарплаты своим сотрудникам. Однако повышение коснется пока что 10% персонала на всех уровнях. В реальности это примерно 7400 человек. Кроме того, будет изменена система выплаты годовых бонусов. О причинах избранных изменений в релизе говорится, что такой подход позволит избавиться от неравенства среди сотрудников Nike, а уровень оплаты труда сделать конкурентоспособным по сравнению с остальной индустрией. Начнется процесс уже с августа 2018 года.

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