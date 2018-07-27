Компания Nike повышает зарплаты

Американский спортивный гигант объявил о повышении уровня заработной платы своих сотрудников.

Руководство компании Nike собирается повысить зарплаты своим сотрудникам. Однако повышение коснется пока что 10% персонала на всех уровнях. В реальности это примерно 7400 человек. Кроме того, будет изменена система выплаты годовых бонусов. О причинах избранных изменений в релизе говорится, что такой подход позволит избавиться от неравенства среди сотрудников Nike, а уровень оплаты труда сделать конкурентоспособным по сравнению с остальной индустрией. Начнется процесс уже с августа 2018 года.