Компания Nike вновь признана самым дорогим брендом одежды

Согласно отчету Brand Finance Apparel 50 за 2021 год, бренд Nike седьмой год подряд является самой дорогой маркой одежды в мире. При этом отмечается, что в трудный для торговли год общая стоимость 50 самых дорогих брендов по производству одежды сократилась на 8%.

Обувные бренды – единственный сегмент, в котором во время пандемии наблюдается рост. В среднем показатель увеличился за год на 9%. Марка Coach признана самым быстро сокращающимся брендом в отрасли, его стоимость упала на 31%. Rolex назван самым влиятельным брендом одежды, его рейтинг Brand Strength Index составляет 89,6 из 100.

Ричард Хей, управляющий директор Brand Finance, отмечает: «2020 год, несомненно, был тяжелым годом для сектора одежды. Глобальные и широко распространенные экономические потрясения привели к резкому снижению спроса, а закрытие магазинов вынудило бренды быстро перейти на цифровые технологии или столкнуться с ужасными последствиями для продаж и прибыли. Несмотря на то, что общая стоимость 50 самых дорогих мировых брендов одежды снизилась на 8% в годовом исчислении, в целом мы стали свидетелями удивительной гибкости и инноваций во всем секторе, что, несомненно, сослужит брендам хорошую службу в наступающем году».

Отмечается, что марка Nike сохраняет значительный отрыв от Gucci, занявшего второе место: стоимость бренда составляет 15,6 млрд долларов, что на 12% меньше, чем в 2020 году. На продажи Nike повлияли локальные блокировки: большинство ее магазинов в Северной Америке, Европе, Ближнем Востоке и Африке, а также Азиатско-Тихоокеанском регионе были закрыты из-за пандемии. Однако бренд продемонстрировал впечатляющий рост онлайн-продаж, которые почти удвоились в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

По мнению экспертов, одна из причин, по которой Nike продолжает удерживать первое место, заключается в том, что бренд продолжает обновлять свои продуктовые линейки. В первую очередь речь идет о вызывающей споры Nike Vaporflys, обуви, которая доминировала на международной арене легкой атлетики в последние годы, а спортсмены, носящие ее, заняли 31 место из 36 в шести мировых марафонских соревнованиях в 2019 году. Поскольку кроссовки пережили запрет на использование на Олимпийских играх в Токио, Nike снова может заявить о себе как о бренде, который помог изменить облик мировой легкой атлетики и спорта.