Компания Paris показала самые большие джинсы

Чилийская сеть универмагов попала в Книгу рекордов Гиннесса как создательница самой большой в мире пары джинсов.

Сотрудники компании Paris в коллаборации с маркой Kansas сшили и показали просто огромные джинсы. Команда из 50 человек полгода кроила и отшивала брюки из денима размером с 22-этажный дом! Если быть точными, то длина модели составляет 65,5 метра, а ширина равна 42,6 метра. В дальнейшем джинсы ждет переработка: из них сошьют десять тысяч шоперов для многократного использования вместо пластиковых пакетов.