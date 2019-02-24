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Артем Кузелев

Компания Paris показала самые большие джинсы

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  • 24 Февраля 201911:51
Сюжеты: Джинсы

Чилийская сеть универмагов попала в Книгу рекордов Гиннесса как создательница самой большой в мире пары джинсов.

Сотрудники компании Paris в коллаборации с маркой Kansas сшили и показали просто огромные джинсы. Команда из 50 человек полгода кроила и отшивала брюки из денима размером с 22-этажный дом! Если быть точными, то длина модели составляет 65,5 метра, а ширина равна 42,6 метра. В дальнейшем джинсы ждет переработка: из них сошьют десять тысяч шоперов для многократного использования вместо пластиковых пакетов.

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