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Артем Кузелев

Компания Prada Group полностью отказалась от меха

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  • 23 Мая 201923:52
Сюжеты: Prada

Уже в новой коллекции итальянской группы не будет вещей, в которых используется натуральный мех.

Сезон весна-лето 2020 станет для итальянского дома моды поворотным. Следуя в ногу со временем, марка Prada отказывается от использования в своих изделиях натурального меха. Это же коснется дочерней линии Miu Miu и сторонних проектов компании. Говоря о социальной ответственности и инновациях, креативный директор Миучча Прада заявила: «Сосредоточив внимание на актуальных материалах, мы сможем разработать новые креативные решения и одновременно удовлетворить спрос на этичные продукты».

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