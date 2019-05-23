Компания Prada Group полностью отказалась от меха

Уже в новой коллекции итальянской группы не будет вещей, в которых используется натуральный мех.

Сезон весна-лето 2020 станет для итальянского дома моды поворотным. Следуя в ногу со временем, марка Prada отказывается от использования в своих изделиях натурального меха. Это же коснется дочерней линии Miu Miu и сторонних проектов компании. Говоря о социальной ответственности и инновациях, креативный директор Миучча Прада заявила: «Сосредоточив внимание на актуальных материалах, мы сможем разработать новые креативные решения и одновременно удовлетворить спрос на этичные продукты».