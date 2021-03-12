Компания Prada Group завершила 2020 год с многомиллионным убытком

Итальянская компания опубликовала отчет по итогам работы в 2020 финансовом году. Согласно материалам, отчетный период Prada Group завершила с чистым убытком 54 млн евро. Для сравнения 2019 год марка завершила с чистой прибылью в объеме 256 млн евро.

При этом в компании отмечают, что во второй половине 2020 года Prada зафиксировала улучшение продаж на рынке Китая. Чистая прибыль в этот период составила 126 млн евро.

По итогам 2020 года объем продаж Prada сократился на 24% до 2,4 млрд евро. Такое сокращение в компании связывают с закрытием большого количества торговых точек из-за карантина и с замиранием туристического потока. После того, как жесткие ограничения были сняты, во второй половине 2020-го сокращение продаж замедлилось до -8%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи Prada выросли в годовом исчислении на 1% и достигли объема 914 млн евро. Во втором полугодии начали расти продажи в Китае, Тайване и Корее, где ограничения сняли раньше. Рост составил 52%, 61% и 22% соответственно. В Европе продажи сократились на 35% до 561 млн евро. При этом большую часть 2020 года около 30% магазинов марки были закрыты.

При этом в Prada Group, которой в том числе принадлежат бренды Miu Miu, Car Shoe и Church's, отмечают, что онлайн-продажи в отчетный период выросли более чем втрое.