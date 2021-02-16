Компания Prada взяла кредит для реализации проектов устойчивого развития

В группе Prada SpA сообщили о получении льготного кредита в 90 млн евро сроком на пять лет. Кредитором итальянской компании стала финансовая организация UniCredit Group. Предполагается, что полученные средства будут направлены на реализацию проектов по устойчивому развитию внутри компании.

Согласно официальным данным, под проектами устойчивого развития в Prada подразумевается организация переработки первичных материалов и переход производства на возобновляемые источники энергии. Группа уже направила инвестиции на разработку механизмов сокращения производственных отходов, один из которых предполагает передачу части неиспользованного сырья другим предприятиям, специализирующимся на регенерации отходов или переработки их в удобрения и энергию. Кроме того, объекты группы – производственные и деловые – будут оснащены фотоэлектрическими системами. Финансовый директор Prada Алессандра Коззани подчеркнула: «Мы гордимся тем, что являемся одними из первых игроков в секторе предметов роскоши, которые встали на этот путь».