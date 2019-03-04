Компания Selfridges откажется от экзотической кожи

Знаменитая британская сеть универмагов намерена отказаться от продукции из кожи экзотических животных и рептилий.

Представители Selfridges сообщили, что к февралю 2020 года сеть известных на весь мир универмагов станет более зеленой. Компания намерена отказаться от продукции, созданной из кожи экзотических животных и рептилий. При этом сообщается, что на прилавках универмагов останутся изделия из кожи сельскохозяйственных животных. Под запрет попадут вещи из кожи питона, аллигатора, ящериц, крокодила и других представителей фауны.

Как известно, с 2005 года универмаги Selfridges не продают изделия из натурального меха. Кроме того, собственная программа устойчивого развития компании предполагает, что к 2022 году половина представленного в универмагах ассортимента была экологически чистой и этичной.