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Артем Кузелев

Компания Selfridges откажется от экзотической кожи

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  • 04 Марта 201909:51

Знаменитая британская сеть универмагов намерена отказаться от продукции из кожи экзотических животных и рептилий.

Представители Selfridges сообщили, что к февралю 2020 года сеть известных на весь мир универмагов станет более зеленой. Компания намерена отказаться от продукции, созданной из кожи экзотических животных и рептилий. При этом сообщается, что на прилавках универмагов останутся изделия из кожи сельскохозяйственных животных. Под запрет попадут вещи из кожи питона, аллигатора, ящериц, крокодила и других представителей фауны.

Как известно, с 2005 года универмаги Selfridges не продают изделия из натурального меха. Кроме того, собственная программа устойчивого развития компании предполагает, что к 2022 году половина представленного в универмагах ассортимента была экологически чистой и этичной.

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