Компания The North Face представляет материал FUTURELIGHT

ЛАС-ВЕГАС - 8 января 2019 года в Лас-Вегасе компания The North Face представила новый дышащий водонепроницаемый материал FUTURELIGHT™, диктующий будущее технических тканей. Этот материал разработан с использованием инновационной технологии Nanospinning и является самым передовым водонепроницаемым материалом для изготовления верхней одежды.

«Сегодня при упоминании водонепроницаемого материала первой ассоциацией становится ощущение чего-то объемного, недышащего и шумного. Использование технологии FUTURELIGHT™ теоретически может позволить изготавливать любые вещи дышащими, водонепроницаемыми и впервые удобными в носке», - заявил Скотт Меллин, Генеральный Директор департамента горных видов спорта компании The North Face. «Представьте себе водонепроницаемую футболку, свитер или даже изделие из джинсовой ткани, которое вам действительно хотелось бы носить. Сегодня мы начинаем с курток, палаток и перчаток, но дальнейшие возможности бесконечны».

Благодаря технологии FUTURELIGHT™, компания The North Face устанавливает новый вектор развития с помощью внедрения новых методов в процессе создания материалов. Эти разработки позволили бренду с полной ответственностью производить трёхслойные изделия за счет использования вторично переработанных материалов и налаживания производства, которое сокращает потребление химикатов. Производство осуществляется на экологичной фабрике, работающей на солнечной энергии.

Новаторские технологии

Технология Nanospinning, используемая при производстве ткани FUTURELIGHT™, позволила дизайнерам бренда впервые обеспечить беспрецедентную воздухопроницаемость мембран ткани. Этот процесс создает наноотверстия с чрезвычайно высоким уровнем пористости, сохраняя при этом полную водонепроницаемость. Это позволяет воздуху свободно проходить сквозь материал и обеспечивает большую степень вентиляции, чем когда-либо прежде.

Кроме того, Nanospinning предоставляет дизайнерам возможность регулировать вес, степень растяжения, воздухопроницаемость, долговечность, структуру (вязаную или тканую) и текстуру в соответствии с активностью или окружающей средой. Дизайнеры предлагают материал в соответствии с требованиями заказчика для конкретного использования, например, путем увеличения воздухопроницаемости в предметах одежды для занятий аэробикой или усиления защиты в суровых и влажных климатических условиях. Возможности корректировки этих факторов структуры ткани не имеют аналогов.

«Разрушение устойчивых стереотипов является одним из ключевых элементов ДНК бренда The North Face. Это то, на чём была основана наша компания, и по сей день мы верим, что инновации являются ключом будущего роста», - подчеркнул Меллин. «Наши сотрудники постоянно думают о будущем наших технологических продуктов и о том, как мы можем раздвинуть границы создания лучших решений для наших спортсменов и потребителей. Именно так появился материал FUTURELIGHT™, и именно поэтому он навсегда изменит ожидания потребителя от приобретаемого изделия».

Проверка спортсменами пройдена

Технология FUTURELIGHT™ родилась в горах, вдохновленная командой спортсменов компании The North Face, стремящейся совершенствовать качество продукции и воздухопроводимость водонепроницаемого снаряжения. Этот материал был тщательно протестирован в суровых условиях и доказал свою эффективность на самых высоких пиках, включая вершины Лхоцзе и Эверест в Гималаях.

Во время испытаний ткани FUTURELIGHT™ альпинист команды The North Face Джим Моррисон в 2018 году поднялся и спустился на лыжах с трёх 8000-метровых вершин, включая Эверест и Чо Ойю, впервые в мире осуществив спуск с Лхоцзе со своим партнёром Хилари Нельсон.

«В течение последних двух лет наша команда альпинистов, лыжников, скалолазов, сноубордистов и бегунов по пересечённой местности мирового класса тщательно тестировала FUTURELIGHT™ во всех направлениях, чтобы доказать преимущества этой технологии в различных погодных и климатических условиях по всему миру», - отмечает Нельсон. Капитан спортивной команды The North Face заявила: «За все мои годы, проведённые в горах, я никогда не встречала продукцию, которая бы позволяла свободно двигаться и проявила себя так же хорошо, как FUTURELIGHT™. Это создаёт абсолютно новую парадигму моих ожиданий от водонепроницаемого материала».

Помимо собственных исследовательских лабораторий компании The North Face, предназначенных для спортсменов, бренд работал со сторонними независимыми экспертами, включая компанию UL (Underwriters Laboratories), всемирно известную организацию по стандартизации и сертификации в области техники безопасности для расширения сферы применения материала FUTURELIGHT™. В основном, компания UL проводит испытания водонепроницаемости в интересах Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA (National Fire Protection Association), организации, которая сертифицирует снаряжение быстрого реагирования для пожарных служб, системы действий в чрезвычайных условиях EMS и аварийно-спасательных служб. Разработанные методы испытаний были на 50 процентов более строгими, чем действующие стандарты обеспечения служб, работающих на открытом воздухе.

«Тестирование материала FUTURELIGHT™ на водостойкость является ещё более жёстким по сравнению с испытаниями по стандартам NFPA, которые проводит компания UL. Оно доказало, что материал FUTURELIGHT™ не только полностью водонепроницаем, но и пригоден для самых суровых outdoor-условий», - подчеркнул Майкл Сьюард, представляющий компанию Underwriters Laboratories.

Международная выставка электроники CES 2019

Компания The North Face в партнерстве с всемирно известной инженерно-конструкторской компанией Designworks, дочерним предприятием фирмы BMW, создала образы физической и виртуальной реальности с целью продемонстрировать диапазон технических возможностей FUTURELIGHT™ и потенциал усовершенствования эффективной защиты от внешнего воздействия.

Впервые материал FUTURELIGHT™ станет доступен покупателям в осенней линейке продуктов The North Face Fall 2019 и будет представлен ​​во всех топовых коллекциях бренда.

Для дополнительной информации посетите сайт: thenorthface.com/FUTURELIGHT