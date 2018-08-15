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Артем Кузелев

Компанию Nike обвиняют в дискриминации женщин

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  • 15 Августа 201817:51
Сюжеты: Nike

Бывшие сотрудницы спортивного бренда подали в суд за дискриминацию и неравную оплату труда.

Суд США принял иск от четырех бывших сотрудниц компании Nike. В коллективной жалобе говориться о нарушении федерального закона «О равной оплате труда», закона «О равной оплате труда» штата Орегон и «Закона о равенстве». Как сообщают местные СМИ, истицы добиваются запрета против внутренней политики компании, которая поощряет дискриминацию по половому признаку. Кроме того, бывшие сотрудницы просят Nike разработать надежные стандарты оценки производительности, оплаты труда и принятия решений о продвижении по службе.

В иске приведены и подкрепляющие факты. Так, Келли Кахилл, экс-директор по бренд-маркетингу Nike.com за прошлый год получила на 20 000 долларов меньше, чем ее коллеги мужчины. После того, как на ее жалобу не отреагировал отдел кадров, она ушла к конкуренту Nike – Adidas. Еще одна истица Сара Джонсон рассказала о сексуальных домогательствах в компании.

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