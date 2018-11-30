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Комплект Under Armour в STREET BEAT SPORT

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  • 30 Ноября 201815:14
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появились теплые спортивные костюмы на флисовой подкладке Under Armour, потому что зимний сезон - не повод перестать тренироваться на улице. Главное, правильно одеться.

Комплект состоит из брюк и толстовки на молнии. Низ - модель с зауженным кроем, изготовленная из сочетания натурального хлопка, полиэстера и эластана. Брюки оснащены удобной эластичной резинкой на поясе и штанинах. Первоклассная базовая вещь, которая отлично впишется как в повседневный, так и в спортивный образ.

Верх - толстовка с капюшоном. Модель изготовлена из сочетания натурального хлопка, полиэстера и эластана. Толстовка застегивается на молнию и оснащена боковыми карманами. Спереди расположен эффектный принт с логотипом бренда. Универсальный предмет гардероба, который отлично подойдет для создания повседневного образа в спортивном стиле.

Вещи Under Armour можно найти в магазинах STREET BEAT SPORT в ТРЦ Авиапарк и ТЦ Океания, а также онлайн. Стоимость брюк - 4 290 рублей, толстовки - 4 790 рублей.

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