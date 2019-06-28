Кому досталась победа в Loewe Craft Prize 2019

Креативный директор испанского дома Джонатан Андерсон и эксперты жюри назвали имя победителя ежегодного конкурса.

Жюри конкурса ремесленных изделий Loewe Craft Prize назвали победителя этого года. На этот раз приз достался Генте Ишизуке и его странной, но очень красивой работе Surface Tactility. Ишизука получит премию в 50 000 евро за «новое видение скульптуры». Также эксперты конкурса учредили специальные призы, которые достались Гарри Моргану с проектом Untitled и Казухито Такадоу за работу Kado (Angle).

Выставка лучших работ, присланных на конкурс в этом году, пройдет в Токио с 26 июня по 22 июля.