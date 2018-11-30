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Артем Кузелев

Кому досталась премия H&M Design Award 2018?

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  • 30 Ноября 201815:13
Сюжеты: H&M

Шведский модный гигант объявил результаты ежегодного конкурса молодых дизайнеров.

Компания H&M назвала имя победителя ежегодной премии для молодых дизайнеров H&M Design Award. На этот раз награда досталась студентке Вестминстерского университета в Лондоне Прии Алувалия. Жюри отметило экологичный подход девушки к созданию одежды и использование переработанных материалов. Победительница получила 50 000 евро на развитие своей марки Priya Ahluwalia.

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