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Артем Кузелев

Кому платят больше всех за посты в Instagram?

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  • 29 Июля 201920:11

Компания Hopper HQ опубликовала свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров.

Эксперты проекта изучили такие показатели, как средний уровень вовлеченности аудитории, частота публикаций, количество подписчиков и другие параметры. На основе полученных данных был составлен традиционный рейтинг, который возглавила бизнесвумен Кайли Дженнер. Согласно исследованиям, средняя цена одного поста в ее аккаунте составляет 1 266 000 долларов!

На втором месте после Кайли расположилась певица Ариана Гранде, которая получает за публикацию 996 000 долларов. На третьем – Ким Кардашьян со стоимостью поста 910 000 долларов. На четвертом и пятом местах футболист Криштиану Роналду и певица Селена Гомес.

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