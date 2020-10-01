Концентрат моды, музыки и театра в ARTPLAY. Театральный экспириенс ENDORPHINE

Мозг или сердце? Кто управляет нашей жизнью?

EN-DOR-PHI-N-E - первый московский спектакль с глянцевой обложкой и качественным театральным содержанием. Гурманы модной индустрии и ценители театра увидят слияние двух сфере на сцене в центре дизайна ARTPLAY.

ENDORPHINE - это способ легко посмеяться над ежедневным городским стрессом. ENDORPHINE – уникальное стильное шоу, ставшее результатом слияние моды и театра. Премьера необычной постановки состоится в центре дизайна ARTPLAY 3 ноября.

Оригинальная пьеса от студии Creative Lab воплотится в жизнь на специально построенной сцене в середине осени, когда серость и депрессивные настроения сводят с ума в суете городских джунглей. В это самое время героиня сюжета, мечтающая о славе и блестящей карьере, столкнется с неожиданной проблемой — панической боязнью лететь в Гонконг на самолете. Внезапный приступ аэрофобии угрожает лишить девушку блестящей карьеры, вот только он не главный ее враг. Единственным решением для нее станет обращение к психоаналитику, но ее собственный мозг запротестует против изменений и нарушит все планы, представ перед хозяйкой в образе реального человека.

«Жизнь в мегаполисе сложна и насыщена всевозможными событиями. Иногда накал страстей настолько велик, что голова перестает справляться. Мы рассказываем как раз такую историю юной карьеристки, которая с разной степенью успеха пытается договориться со своим мозгом. Это не только уникальная театральная постановка, это, своего рода, сеанс психотерапии, который превратится в запутанную, завораживающую, дерзкую и выносящую мозг историю, оставляющую глянцевое послевкусие и эстетическое наслаждение» — рассказывают участники Creative Lab.

ENDORPHINE не учит жизни и не дает ответов, но предлагает отнестись к переменам в жизни с иронией. Продюсерский центр Creative Lab — объединение театральных специалистов с многолетним опытом постановки спектаклей, шоу и массовых фестивалей. В проекте ENDORPHINE команда обратилась к поиску современной формы музыкального спектакля и синтезу разных жанров искусства, создав современную городскую комедию об истинных причинах наших поступков и страхов.

В центре событий окажется актриса Дарья Каденская — лауреат конкурса Оперетта Land 2014, солистка Музыкального театра «На Басманной», Алексей Моисеев — актер кино и театра, а дебютирует в музыкальном жанре актер Андрей Фролов.

В постановочную группу вошли Ирина Левакова, Андрей Черкасов, Наталья Ханевская, Михаил Хуранов, Виктор Алферов. Стилистом проекта выступила Анна Артамонова, а образы актеров созданы брендом 2112. Композитором театральной постановки стала Дарья Каденская, аранжировщиком Саша Басиан, а автором стихов Тина Бем.

Всего три сеанса зрители смогут увидеть в ноябре по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр 7 «Малый зал» в 20:30.